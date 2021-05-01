أحمد بن صقر: مسيرة تتواصل

رأس الخيمة (وام)

قال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»: إن يوم زايد للعمل الإنساني، يوم نجدد فيه الوفاء والولاء لمبادئ أرساها وبدأ مسيرتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات، مقتدين بالإنجازات العظيمة التي تركها باني الدولة، والذي بات رمزاً وأيقونة للعمل الإنساني.

وأضاف: كان لإسهامات الشيخ زايد دور كبير في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال العمل الإنساني على الصعيد العالمي.

وأكد أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية وها هي دولة الإمارات تحت القيادة الرشيدة، تواصل مسيرة العطاء في شتى الظروف لتمتد أياديها البيضاء إلى القاصي والداني من خلال مبادرات الخير داخل الدولة وإرسالها لمساعدات إنسانية للدول الأخرى للتخفيف من معاناة شعوبها في مواجهة «كوفيد-19» لتنقل رسالة للعالم أجمع مفادها أن الإمارات هي رمز العطاء والتسامح دون تمييز، وستستمر في مسيرة العطاء لإعلاء القيم الإنسانية القائمة على مد يد العون والمساعدة لشعوب العالم كافة.