«الرحمة»: الشيخ زايد في القلوب والوجدان

رأس الخيمة (وام)

أكدت مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية برأس الخيمة أن التاريخ لن ينسى ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» من عمل خيري وإنساني في قلب القاصي والداني، وما غرسه من حب الخير في نفوس أبنائه بمجتمع دولة الإمارات.

وقال عبدالله الطنيجي الأمين العام لمؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية برأس الخيمة: سيظل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» يسكن القلوب وحاضراً في الوجدان، ومتواجداً ببصماته الخالدة وأياديه البيضاء ساطعة حيثما بلغ الجود الإماراتي، مشيراً إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني يهدف إلى ترسيخ العمل الإنساني في الإمارات كأسلوب حياة وسلوك حضاري تتناقله الأجيال ويجسد تلاحم أبناء الإمارات حول قيادتهم الرشيدة للتعبير عن مشاعر الوفاء لمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» غير المسبوقة في العطاء.