ورشة حكومة دبي: زايد رسخ قيم التطوع والعطاء والخير

أبوظبي (وام)

قال حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: إن المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه» ترك لنا سيرة خالدة من ريادة العمل وأعطى بلا حدود، فحقق السعادة لشعبه، وساهم في توفير الحياة الكريمة للإنسان، مؤكداً أن المؤسسة تواصل دربه الذي أرساه لترسيخ العمل الخيري والإنساني وإغاثة الدول ومدها بالمساعدة وبالغذاء، حيث تواصل العمل الخيري في برامج عديدة في الداخل والخارج ونشر الوعي التعليمي والثقافي.

وأضاف: نستذكر منهج القائد المؤسس الوالد الشيخ زايد صاحب اليد البيضاء ومن رسم للبشرية درب العطاء الإنساني، الذي عرفه العالم بأسره بنصرته للضعيف ومساعدته للمريض وإغاثته للاجئ والمنكوب وإيوائه لليتيم، حيث رسم البسمة على شفاه المحتاجين، وساعد الصغير والكبير والمجتمعات والدول على اختلاف أعراقها دون تمييز. وذكر أن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية تواكب مسيرة الدولة الإمارات الحبيبة بمسيرتها التنموية الهائلة، مستنيرين بخط الشيخ زايد الخير وبتوجهات القيادة الحكيمة الرائدة لتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات الطيبة ولسائر الدول النامية.