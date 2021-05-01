«زايد العليا» تختتم «جسور الأمل» في مصر

أبوظبي (الاتحاد)

في يوم زايد للعمل الإنساني، وفي أول تعاون بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، اختتمت، أمس، فعالية ورشة التدريب لبرنامج «جسور الأمل لتدريب أولياء أمور أصحاب الهمم»، عبر برامج الاتصال المرئي عن بُعد، التي نظمتها المؤسسة على مدى ثلاثة أيام من 29 أبريل وحتى الأول من مايو، وذلك بمشاركة ما يقارب عدد 70 من أولياء أمور وأسر أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية واضطراب طيف التوحد في مصر، هم أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، ومنسقو مكاتب ذوي القدرات والهمم بجميع المحافظات المصرية.

ويهدف البرنامج لتوعية وتمكين وتثقيف المشاركين من الأسر وأولياء الأمور من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع ابنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم، فضلاً عن خلق بيئة مستدامة لأصحاب الهمم، وذلك انطلاقاً من مسؤولية مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم المجتمعية؛ بهدف تحقيق الفائدة للجميع، ونقل خبرات ومعارف المؤسّسة وكوادرها المتخصصة إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وتم التدريب من قبل الكوادر المتخصصة بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فريق متعدد التخصصات وأهمها التعليم، وتعديل السلوك والتهيئة البيئة المنزلية والعلاج الطبيعي.

وافتتح البرنامج معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.