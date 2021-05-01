مستلزمات طبية من «عونك يا وطن»

العين ( الاتحاد)

أطلق فريق عونك يا وطن التطوعي مبادرة مجتمعية إنسانية حملت عنوان: «عونك يا وطن يلبى»، تهدف إلى توفير وتوزيع مستلزمات طبية للأسر المحتاجة بقيمة 700 ألف درهم، شارك في المبادرة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

وشملت مبادرة «عونك يا وطن يلبى» على توفير المعدات الطبية من أسرة طبية كراسي متحركة كهربائية وأجهزة تنفس وغسيل كلى وأسطوانات أكسجين، وغيرها من المعدات التي تساعد المرضى وتخفف عليهم عبء المرض وتوزيعها على الأسر المحتاجة في جميع أنحاء الإمارات، وساهم فيها أكثر من 1000 متطوع على مدار أكثر من 4 أشهر.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري: يأتي يوم زايد للعمل الإنساني هذا العام ونحن أحوج من أي وقت مضى إلى مد يد الخير والعون للجميع، ومضاعفة العمل لنصل لكل إنسان محتاج أينما كان.