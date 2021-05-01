افتتاح مركز المسح والتطعيم في الصاروج

أبوظبي (وام)

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن افتتاح مركز جديد للمسح والتطعيم من المركبة في منطقة الصاروج بالعين.

يتكون المركز الجديد من 6 مسارات مقسمة إلى مسارين للتطعيم و4 مسارات لإجراء مسحة الأنف وفحص الليزر بطاقة استيعابية تصل إلى 200 تطعيم و800 مسحة أنف وفحص ليزر يومياً.

ويستقبل المركز المراجعين من السبت إلى الخميس من 10 صباحاً حتى 4 عصراً ومن 8 مساءً حتى 1 بعد منتصف الليل في شهر رمضان أما بعد شهر رمضان فستكون ساعات عمل المركز من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً. كما أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية عن إغلاق مركز صحة للمسح من المركبة في منطقة المسعودي بالعين، وذلك ابتداءً من يوم أمس الجمعة 30 أبريل الجاري.