شرطة رأس الخيمة تطلق «للعمال.. شكراً لكم»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، متمثلة بإدارة المرور والدوريات - فرع التوعية والإعلام المروري، مبادرة «للعُمّال.. شكراً لكم»، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم زايد للعمل الإنساني، ويوم العُمّال العالمي.

وتهدف المبادرة إلى تكريم فئة العُمّال مقدمي الخدمات الأساسية، وشكرهم على المجهودات التي يقدمونها، بمنتهى الولاء والأمانة والإخلاص وتقديراً للإنسان واحتراماً لذاته وكيانه.

حيث كرم المقدم الدكتور محمد عبدالله البحار مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة، كلاً من روبل مياه محمد مياه، وهارون سعيد الله، من دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، في مواقع عملهم على كورنيش القواسم.