المري يكرم الفائزين بجائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز 2020

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في جائزة القائد العام للتميز 2020 في عامها الـ17، والمُخصصة للاحتفاء بأصحاب الإنجازات ومنحهم أوسمة القائد العام لشرطة دبي في التميز الوظيفي، والتميز الإداري، والتميز المؤسسي، بكافة فئاتهم على مستوى الأفراد والضباط والمدنيين والإدارات العامة ومراكز الشرطة. وعُقد حفل التكريم في نادي الضباط بحضور ضرار بالهلول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة وعدد من الضباط والأفراد.

وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن الجائزة هذا العام شهدت ارتفاعاً في عدد المشاركات، وصل إلى 62% مقارنة مع العام الماضي، وأنه تم تسجيل 258 مشاركة في فئات التميز الإداري، و742 في فئات التميز المؤسسي، وأن عدد المشاركات التي وصلت إلى القائمة المُختصرة بلغ 189 مشاركة.

وقام معالي الفريق عبد الله خليفة المري بتقليد الأوسمة للفائزين في جائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز 2020، حيث بدأ التكريم بـ«فئات أوسمة التميز» والتي فاز بها كل من: ضرار بالهلول الفلاسي، بوسام القائد العام للخدمة المجتمعية، واللواء المهندس مستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بوسام القائد العام لأفضل مساعد قائد عام، واللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات المنشآت والطوارئ، بوسام القائد العام لأفضل ضابط ميداني، والعقيد الدكتور عبد الله عبيد الهويدي، بوسام القائد لأفضل ضابط إشرافي، والمقدم حمدان الغسية، بوسام القائد العام لأفضل ضابط في مجال إدارة المخاطر، والنقيب سالم حمد سالم الشامسي، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بوسام القائد العام لأفضل ضابط في المجال الميداني.