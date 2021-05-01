«دبي الخيرية» توزع 500 طرد غذائي

سامي عبد الرؤوف (دبي) أعلنت جمعية دبي الخيرية عن توزيع 500 طرد غذائي للأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام المسجلين في كشوفات مساعداتها ابتداءً من دبي وحتى الفجيرة، وذلك بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني».

وقال أحمد مسمار أمين السر العام للجمعية: «تعد هذه المبادرة، امتداداً لمبادرات ومشاريع الجمعية الخيرية التي اعتادت على تنفيذها سنوياً في «يوم زايد للعمل الإنساني»، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، وبالفعل بدأنا توزيع هذه السلال على المستفيدين».

وأكد أن «يوم زايد للعمل الإنساني» ذكرى جليلة وعظيمة لأبناء الدولة لتأكيد العزم على المضي قدماً في انتهاج منهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وتعزيز قيم الخير والعطاء ونشر الوعي بأهمية العمل الخيري والإنساني والطوعي والتراحم والتلاحم، وتعزيز أواصر القيم الإنسانية بين مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن هذا اليوم هو مناسبة عظيمة نحيي فيه ذكرى رحيل قائد ومؤسس وباني عز دولتنا المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه».

وأكد حرص جمعية دبي الخيرية على المشاركة في فعاليات إحياء هذا اليوم، من خلال تبني وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الكثير من بلدان العالم.

ولفت إلى أن الجمعية نفذت الكثير من المشاريع الخارجية باسم الوالد المؤسسة لإبراز دوره، طيب الله ثراه، في دعم الأعمال الإنسانية والخيرية والتنموية والإغاثية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تستفيد منها الأسر المتعففة داخل الدولة، وتحديداً التي توفر الاحتياجات لها، سواء كانت مواد غذائية أساسية، أو برادات مياه أو مكيفات، أو غيرها من المستلزمات المنزلية الأساسية.

وذكر أن هذه الطرود الغذائية تساهم في توفير احتياجات الأسر المستحقة في الشهر الفضيل للتخفيف عنها وإسعادها وبث الطمأنينة في نفوسها، ومساعدتها في تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة «كورونا».