منطاد الإمارات يطلق "العالم لن ينساك يا زايد"

أطلق منطاد الإمارات من أمام مسجد الشيخ زايد بكورنيش القواسم برأس الخيمة منطاد "العالم لن ينساك يا زايد "بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني.

واكد الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الامارات أهمية هذه المشاركة التي تأتي ترجمة لأهداف قيادة دولة الامارات الرشيدة وحرصها على الاستمرار في الأعمال الإنسانية حيث اثبتت ذلك من خلال دعمها ومؤازرتها لمختلف دول العالم.

واضاف أن مشاركات "منطاد لن ينساك العالم يازايد" تحمل ذكرى البصمات الحية التي سطرها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تجاه المجتمعات العربية والإسلامية والعالمية حيث حلق المنطاد على مدى 17 عاما متتالية لقي خلاها جل التكريم والتقدير من قيادات وشعوب هذه الدول.