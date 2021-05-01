محمد بن زايد: في "يوم زايد للعمل الإنساني" نجدد العهد بالسير على طريقه

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، عبر تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر: في "يوم زايد للعمل الإنساني"، نستذكر صاحب الأيادي البيضاء التي امتدت بالخير إلى البشر في جميع أنحاء العالم، دون تفرقة بسبب دين أو عرق .. في هذه الأيام المباركة ندعو الله له بالرحمة .. ونجدد العهد بالسير على طريقه..طريق المحبة والبذل والعطاء الإنساني".