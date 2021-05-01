أبوظبي.. الحبس والغرامة لأحد مشاهير التواصل الاجتماعي

أدانت محكمة جنح أبوظبي أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة قيادة مركبته، على أحد الطرق العامة، بطيش وتهور وبسرعة تجاوزت 205 كيلومترات في الساعة، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر. كما أدانت المحكمة متهماً ثانياً في القضية بتهمة الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول، وذلك بأن قام بتصويره وطلب منه القيادة بسرعة عالية بقصد نشر التصوير وإحداث الإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة معدل المشاهدات.وقضت المحكمة بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهما للارتباط. ومصادرة السيارة والهواتف المستخدمين في الجريمة، إضافة إلى وقف عمل رخصة قيادة المتهم الأول مدة ستة أشهر وحرمان المتهمين من استخدام موقع التواصل الاجتماعي مدة ستة أشهر. كما أمرت المحكمة بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحسابين المستخدمين في الواقعة إغلاقا كلياً، مع إلزام المتهمين بالرسوم القضائية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الجهات المختصة برصد الظواهر السلبية والمخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، استطاعت رصد مقطع مرئي يصور أحد مشاهير التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته الفارهة بسرعة تصل إلى 205 كيلومترات في الساعة، على أحد الشوارع الرئيسية الداخلية لجزيرة أبوظبي. وقد أظهر المقطع المتهم وهو يتفاخر بمركبته وقوته، مشيرةً إلى أن المتهم لديه قاعدة جماهيرية في الفئة العمرية المتوسطة، مما قد يؤثر ذلك على المراهقين ويشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال، إضافة إلى ما يمثله من تعريض حياة الغير للخطر.

من جهتها، أكدت النيابة العامة في أبوظبي، أن الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة هو أحد أكثر السلوكيات غير المسؤولة للشباب، والتي تمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق. مشيرةً إلى ضرورة تعاون الجهات التربوية والمجتمعية مع الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية بما يحد من تهور الشبان على الطرقات وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. كما أشادت بجهود الجهات الأمنية والقضائية في التصدي لهذه السلوكيات، عبر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه الإضرار بسلامة أفراد المجتمع أو ممتلكاته.

وأضافت، أن المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر». موضحةً أن تعبير «الحبس» في القانون الجزائي تعني أن مدة الحبس تصل إلى ثلاث سنوات.

ومن جهةٍ أخرى، ناشدت نيابة أبوظبي مشاهير التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية التي يقدمونها لجمهورهم، وخاصةً أن أكثر متابعيهم من فئة المراهقين والشباب الذين يعتبرونهم قدوة لهم في تصرفاتهم. مشيرة إلى أن قيام المشاهير بهذه السلوكيات من شأنه تحريض الغير على ارتكابها وتعريضهم للمساءلة القانونية.