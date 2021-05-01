«إقامة دبي» توزع وجبات الإفطار على الأسر المتعففة

دبي (الاتحاد)

شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بعدد من المتطوعين من مختلف قطاعاتها ومنافذها في المبادرة المجتمعية التي أطلقتها جمعية بيت الخير تحت شعار «فطوركم بيوصلكم»، المعنية بتوزيع وجبات الإفطار للأسر المتعففة والمستحقة في جميع أنحاء إمارة دبي، مع الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية خلال توزيع وجبات الإفطار لضمان صحة وسلامة الجميع.

وتأتي هذه المشاركة تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، وتعزيزاً لدور العمل التطوعي والخيري في المجتمع.

وقال العميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي: إن مشاركة الموظفين في المبادرة الرمضانية ينبع من مسؤولية إقامة دبي المجتمعية اتجاه أفراد المجتمع في تحقيق التكافل الاجتماعي والتعاون والتعاضد والتراحم، ويعكس دورها الفعال في نشر ثقافة الخير التي نشأنا عليها».