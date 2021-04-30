محمد بن زايد: الثقافة والإبداع يرسخان حوار الشعوب

أبوظبي (الاتحاد)

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: « نبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية، ونهنئ الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس بالفوز بشخصية العام الثقافية.. الثقافة والإبداع لغة مشتركة عابرة للحدود تترسخ بها قيم المحبة والتسامح والحوار بين الأمم والشعوب».

وكانت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة «الثقافة والسياحة- أبوظبي»، تحت رعاية سموه، قد أعلنت اختيار الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس «شخصية العام الثقافية» 2021 لجائزة الشيخ زايد للكتاب تقديراً لمسيرته الفكرية الحافلة التي تمتد لأكثر من نصف قرن. وتعد الدورة الـ15 الأكبر في تاريخ الجائزة من حيث عدد الترشيحات، حيث استقبلت الجائزة 2349 ترشيحاً لعام 2020/2021، بمعدل زيادة بلغ 23% بالمقارنة مع عدد الترشيحات خلال الدورة الماضية.

وضمّت قائمة الفائزين بالجائزة، 7 أدباء وباحثين من مصر وتونس والسعودية والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى دار نشر لبنانية.