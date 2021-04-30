سفير الدولة لدى سيؤول يدشن موقع «الشيخ زايد الإلكتروني» باللغة الكورية

سيؤول (وام)

دشن عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب وجمعية الصداقة الإماراتية الكورية، الموقع الإلكتروني Www.Zayed-kr.ae الخاص بمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باللغة الكورية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعريف الكوريين والناطقين باللغة الكورية داخل وخارج دولة الإمارات بسيرة وإنجازات مؤسس الدولة والتي تسهم في تعزيز الدبلوماسية الثقافية للدولة، وزيادة التقارب بين شعبي البلدين الصديقين، كما تعتبر مبادرة خلال الاحتفاء بعام الحوار الثقافي الإماراتي - الكوري. ويتضمن الموقع نشأة المغفور له الشيخ زايد ودوره الكبير في تأسيس الدولة مع إخوانه الحكام، ويستعرض رؤيته في تنمية وتطوير الدولة وتمكين المرأة وغيرها. وتضمن الموقع أهم السياسات التي انتهجها الشيخ زايد مع الدول الأخرى والقيم والعادات الأصيلة التي تمسك بها، وأهم الجوائز العالمية التي نالها تكريماً لجهوده الكريمة، والصروح التذكارية التي تحمل اسمه. ويسهم الموقع في إيصال الرسالة السامية التي تنتهجها دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية التي قدمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى المجتمع الدولي.