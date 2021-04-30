محمد بن راشد: زايد قصيدي وأبياتي

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، «قائداي وتعلمت منهما الكثير».

وقال سموه، عبر «إنستغرام» ضمن وسم: (ومضات رمضانية): «إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، خير قائد تعلمت منه الكثير.. لقد تعلمنا في المدارس والكليات، لكن أكثر ما تعلمت من زايد».

وأضاف سموه في أبيات شعرية:

«زايد وداده بنى في القلب بنياني

وزايد قصيدي وأبياتي وتلحيني

وزايد أبويه الذي ما ارضي معهْ ثاني

وزايد عيوني وشوفي لي يدلّيني

وزايد أخويه وصديقي وكلّ خلاني

وزايد عضيدي وعزمي ومن يجدّيني»