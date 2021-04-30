سلطان البادي: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة وطنية تعزز قيم العطاء

أبوظبي (وام)

قال معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل: إن «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة سنوية عظيمة لما تختزله في أعماقها من مضامين قيِّمة تنحاز للإنسان وتنتصر له ويحيي فيها شعب الإمارات والمقيمون على أرضها الطيبة، ذكرى القائد المؤسس ويستذكرون مناقب وإنجازات رائد العمل الإنساني الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسهمت مبادراته النوعية في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم وامتدت أياديه البيضاء لإغاثة الضعفاء وتخفيف المعاناة الإنسانية وإيصال الخير إلى محتاجيه في كل أرجاء المعمورة.