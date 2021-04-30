خولة السويدي: «يوم زايد للعمل الإنساني» ذكريات ومآثر

أبوظبي (وام)

قالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، إن تاريخنا يزخر بقامات خيرة جلّت مآثرهم فيها ولا تحصر بعدد، وأنالوا عطاءهم لكل محتاج في أصقاع الأرض كافة، لأنهم أهل مكارم وفضائل كابراً عن كابرٍ، وفي هذا المهاد نحن في رواق رمزٍ مهيبٍ من رموز الحكمة واقتران القول بالفعل لأن خير القول ما انعقد بالصواب وتجلى بروعة الإتمام ذلكم هو حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -سقت ثراه غُرّ الغوادي- الذي انتقل إلى رحمة الله منذ 17 عاماً بعد عقود من التخطيط والعمل الدؤوب والمتابعة الحثيثة والتقييم في همة انصرفت إلى ما يهم شعبه وأمته والإنسانية فشعبه موفور الكرامة حسن الحال ناعم البال وصروح العلم والتعليم والثقافة والصحة والأمن والأمان كلها شاهدة على ذلك.

وأضافت: إن علاقات بلاد الشيخ زايد تمتعت وما زالت بالاحترام وحسن التقدير وإسهاماته في حقل الخير رُزِقَتْ سيرورةً وطيب ثناءٍ لأن مقاصده وغاياته صدرت من نفسٍ راضيةٍ مرضيةٍ لوجه الله تعالى فهو من منبت الوفاء للوطن والأمة والإنسانية إذ كان العمل الإنساني في أولويات اهتماماته فقد كان سباقاً في فعل الخير والمكرمات تصدر عن قناعاتٍ راسخة عبر الزمان نهل رحيقها من تعاليم دينه والتراث المتأصل في وجدانه وتقاليد أجداده ولعلّ اختيار هذا اليوم الذي حمل اسمه الناطق بالزيادة والازدياد والنماء والبذل والعطاء جاء متوافقاً في الشكل والمضمون والمعنى والمبنى لأن الشيء من معدنه لا يُستغربُ.

وقالت سموها: في مساره الفاضل، فإن جُلَّ ما قام به جزءٌ من معرفته بالخريطة الإنسانية وتنسجم مع مفاهيمه وثقافته ودينه ومن هنا انبثق له حضورٌ مميزٌ وتاريخيٌ في كافة الأوساط.. إننا في ذكراه الراسخة في أذهاننا نذكر بالخير أيامه وإنجازاته ومساعيه الحميدة وبها كانت تحيا الأرض ويخْضَوضِرُ عودُها.

واختتمت بالقول: من توفيق الله ورضاه أن يسير من خَلَفوه، أطال الله في أعمارهم، على سَنَنِه وحكمته وفكره الرحب ونظرته الثاقبة لتظل الإمارات في أمن وتقدُّمٍ وازدهارٍ.. فرحم الله تعالى الشيخ زايد رحمةً واسعةً، وحشرهُ مع الشهداء والصديقين والأبرار.. أما ونحن في هذه الذكرى العطرة فنسترجع أقواله ونستجلي أفعاله ومآثره ونعلّم أجيالنا ليقتدوا بسيرته وعطائه ووفائه لوطنه وأمته والإنسانية جمعاء.