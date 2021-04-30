حصة بوحميد: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة للاحتفاء برائد العطاء

دبي (الاتحاد)

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع إن إحياء دولة الإمارات «يوم زايد للعمل الإنساني»، يعكس واقعاً جماعياً من رد الجميل لرائد العطاء الإنساني الوالد المؤسس، رحمه الله، الذي أسّس لريادة دولة وسعادة شعب، وأهّلَ أجيالاً من أبناء الوطن بروح بذل الخير والعطاء، وبحس الشعور مع الآخرين.

وأضافت معاليها أن مجتمع الإمارات ملتزم بنهج القيادة الذي يتحلّى بروح إيجابية وإرادة متحفزة دائماً لتقديم الأفضل والأكثر، فذلك ما تربى عليه «عيال زايد» ويستمر نهجاً مستداماً من أجل الجميع، مشيرة معاليها إلى أن وزارة تنمية المجتمع، واستناداً إلى مبدأها في تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، فهي تعكس هذا النهج وتدعم تكاتف وتلاحم جميع أبناء الوطن في مختلف الأوقات، لا سيما في ظل الظروف الراهنة، حيث يتضاعف إحساس المسؤولية لدى الجميع من أجل مصلحة الجميع.

وأضافت معاليها أن إرث المغفور له الشيخ زايد أسمى قيمة يتمسّك بها أبناء الوطن، وهذا الأساس يبقى محفوراً ومحفوظاً بالعمل الإنساني دائماً.