سهيل المزروعي: العمل الإنساني في الإمارات نهج راسخ

أبوظبي (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن العمل الإنساني في دولة الإمارات يمثل نهجاً راسخاً، واستمراراً لمسيرة البذل والعطاء والتسامح وثقافة الإنسانية، التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات.

وقال معاليه: إن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي في إطار استكمال خير خلف لخير سلف لمسيرة العطاء والقيم النبيلة التي باتت ركيزة من ركائز دولتنا الفتية.

وأكد معاليه أن قيادتنا الرشيدة تقدم نموذجاً متفرداً في البذل والعطاء، والحس الإنساني تجاه شعبها بل وشعوب العالم، فالخير هو ميراث سخي تلتزم به على خطى زايد الخير، وليس أدل على ذلك على سبيل المثال لا الحصر من وقوف دولة الإمارات إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة فيروس كورونا، حيث قدمت مساعدات إنسانية لعديد من دول العالم منذ اليوم الأول لتفشي الجائحة كورونا حتى أصبحت أياديها البيضاء ممدودة في كل بقاع الأرض، بل تعتبر الإمارات وفق التقارير الدولية من الدول الرائدة في إغاثة الملهوفين، ومساعدة المحتاجين، وتقديم العون لكل المكروبين.