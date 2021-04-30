مغير الخييلي: «يوم زايد للعمل الإنساني» تجسيد لقيم الخير والعطاء

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: إن يوم زايد للعمل الإنساني يعتبر يوماً تتجسّد من خلاله قيم الخير والعطاء، لدولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسارت على دربه قيادتنا الرشيدة وهي خير خلف لخير سلف، حتى باتت دولتنا وطناً لكل القيم النبيلة على مستوى العالم.

وأضاف: إن يوم زايد للعمل الإنساني يعتبر مصدر إلهام واعتزازاً للأجيال، حيث لا تزال الإمارات تمُد أياديها البيضاء في كل مكان، فهي عطاء لكل محروم، وسند لكل محتاج، وفرحة لكل نفس كسيرة، وجسر تواصل لكل مقطوع، حتى تمكنت من تحويل الخير من مجرد مبادئ إلى ثقافة وأسلوب حياة ونهج أخلاقي، ورسالة حية لكل الشعوب عبر مساعدتنا الإنمائية والإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الذكرى السامية مهمة في إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية من قبل الجهات المجتمعية، والتي تؤكد مدى التلاحم والترابط بين أبناء الإمارات في ترسيخ العمل الإنساني في الدولة.