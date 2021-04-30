فلاح الاحبابي : في «يوم زايد للعمل الإنساني» نستذكر الإرث الخالد للقائد المؤسس

أبوظبي (وام)

قال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل: إن يوم زايد للعمل الإنساني يحل كل عام لنستذكر فيه الإرث الخالد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، متمثلاً في مسيرة الخير والعطاء التي أرسى قواعدها وأسسها.

وأضاف معاليه في كلمة له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف الـ19 من رمضان من كل عام: «يشكل لنا هذا التاريخ بصمة تاريخية وفرصة لنؤكد مضينا قيادة وشعباً على النهج الذي خطه لنا والدنا المؤسس، في نشر ثقافة الإنسانية وقيم العطاء في العالم.. فلم تمنع الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم دولة الإمارات من الاستمرار بمد يد المساعدة، ما جعلها نموذجاً يحتذى للعمل والعطاء غير المحدود الذي لا يفرق بين لون أو عرق أو دين، ويمد جسور التواصل بين العالم أجمع.

وقال معاليه في ختام كلمته: «واليوم نعمل جميعاً يداً واحدة، لنستكمل بناء الإنسان الذي لطالما كان محور عملنا وخططنا على المدى الطويل في كل خطوة عند بناء مدننا وبنيتنا التحتية لاستكمال قصة نجاح الإمارات، وننتقل برؤيتنا خلال الـ50 عاماً القادمة، وكلنا أمل وعزم وإصرار على حمل رسالة الوالد المؤسس ونقلها لجيل المستقبل وأبناء هذا الوطن ونشر بذور العطاء والإنسانية في ربوع العالم».