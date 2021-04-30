سعيد الطاير: نستلهم من القيم النبيلة التي زرعها الشيخ زايد مبادئ التضامن والتكافل

دبي (وام)

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن «يوم زايد للعمل الإنساني» يكتسب هذا العام أبعاداً إضافية في «عام الخمسين» الذي نستذكر فيه الإنجازات العظيمة التي أرساها الآباء المؤسسون خلال السنوات الخمسين الماضية، والقيم النبيلة التي زرعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المجتمع الإماراتي الأصيل، لنستلهم منها مبادئ التضامن والتكافل ونواصل مسيرة العطاء الإنساني الذي بات رسالة محبة ترسلها دولة الإمارات العربية المتحدة للعالم بأسره، لتخفف معاناة الإنسان أينما كان، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل جائحة /كوفيد- 19/، حيث أثبتت دولة الإمارات ريادتها في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم من خلال تقديم المستلزمات الطبية والمساعدات الإنمائية لعشرات الدول لمساعدتها على تخطي الجائحة.