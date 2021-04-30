«خليفة الإنسانية»: زايد غرس قيم الخير

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» أن هذه الذكرى الطيبة ستظل نبراساً نهتدي بها في العمل الإنساني والخيري داخل الدولة وخارجها.

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن المؤسسة كانت في السنوات الماضية تحيي ذكرى الشيخ زايد، رحمه الله، من خلال احتفالية كبيرة تخلد ذكراه وتسلط الضوء على عطائه الإنساني الذي لا حدود له، ولكن والتزاماً من المؤسسة بالإجراءات التي أعلنتها الجهات المختصة في مكافحة فيروس كورونا «كوفيد-19» تم إلغاء الاحتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا العام الماضي، وهذا العام.

وأضاف الخوري أن المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، أرسى أسساً راسخة للعمل الإنساني تشكل اليوم منهاج عمل إنساني لكافة المؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة حتى أصبحت الإمارات منارة مضيئة في خريطة العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي.