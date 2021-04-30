حنيف القاسم: العمل الإنساني من قيم الإمارات

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي حنيف حسن القاسم عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية بجهود دولة الإمارات المتواصلة في دعم الشعوب المعوزة من خلال مؤسساتها ومبادراتها الحكومية والمجتمعية المتعددة. مؤكداً أن التزام الدولة بتواصل جهود العطاء خلال الجائحة أثبت أن العمل الإنساني والخيري من صميم قيم قيادة الإمارات وشعبها.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفاء بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»، والذي تتعاظم رمزيته هذا العام بتزامنه مع الذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، حيث أرسى حينها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مسيرة الخير والعطاء. وتأتي هذه المناسبة السنوية التي تصادف الـ19 من رمضان من كل عام، لإحياء إرثه الخالد.

وأعرب القاسم في هذا السياق، عن فخره بريادة دولة الإمارات للعمل الخيري العابر للحدود. مشيداً بجهود الدولة الحثيثة التي بذلتها مؤخراً لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأشار القاسم إلى الحملة الأكبر بالمنطقة لتوفير 100 مليون وجبة بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.