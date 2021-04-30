حمد بوعميم: زايد.. رمز عالمي للعمل الإنساني

دبي (الاتحاد)

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» هو رمز عالمي في مجال العمل الإنساني بفضل مبادراته الخيرية وجهوده الإنسانية التي وصلت إلى مختلف أنحاء العالم.

وأضاف «إحياء يوم زايد للعمل الإنساني دلالة واضحة على أن ثقافة العمل الخيري جزء من الهوية الحضارية لدولة الإمارات، وتأكيد على أن قيم زايد في العطاء راسخة في نفوس أبناء الإمارات الذين يحرصون على الالتزام بها وتكريسها كجزء من سلوكهم وحياتهم اليومية».

وأوضح أن «مسيرة زايد الخير مستمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل قيادتنا الرشيدة التي تحرص على إطلاق مبادرات على مستوى المنطقة والعالم من منطلق الأخوة الإنسانية. وهي مبادرات تتخذ أشكالاً عدة من مساعدة المتضررين، أو تمكين الأطفال والنساء، أو إقامة مشاريع صغيرة توفر فرص عمل للكثيرين، وبالتالي تمكينهم من الحصول على حياة أفضل، ولكل آخرها مبادرة 100 مليون وجبة التي كرست الوجه الإنساني لدولة الإمارات في إطعام الجائعين، ومساعدة الفئات المحتاجة».