بشير المحيربي: «يوم زايد للعمل الإنساني» خالد في ذاكرة أبناء الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد بشير المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن يوم زايد للعمل الإنساني يوم خالد في ذاكرة أبناء الإمارات وعلامة فارقة في طريق العمل الإنساني ومسيرة الخير والعطاء وذكرى غالية لأعمال الخير والعطاء للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» رمز العمل والعطاء الإنساني. وقال: لقد أصبح العمل الإنساني صفة وقيمة أصيلة في الشخصية الإماراتية وهذا بفضل النهج الذي غرسه الوالد المؤسس في أبناء شعبه حتى أصبح اسم الإمارات مرادفاً لعمل الخير والعطاء والإيثار والإنسانية. وأضاف: إننا نعيش اليوم في ظل قيادتنا الرشيدة والتي ما زالت مستمرة على نهج القائد المؤسس تقدم نموذجاً يحتذى به في تقديم يد العون والمساعدة للجميع ومن دون تمييز حيث امتدت أياديها البيضاء لكل مكان في العالم، وجهودها لمكافحة كوفيد- 19 ومساعدة الدول المحتاجة خير دليل. وتابع: ونحن نحتفل بهذه المناسبة الوطنية الغالية نستذكر أعمال وأفعال الخير التي خلدت اسم زايد الخير في ذاكرة العمل الإنساني العالمي، ونشعر بالفخر والثقة والأمل بأن الخير موجود وباق ومستمر، كما أن هذا اليوم يعتبر يوم وفاء وولاء لقيادتنا الرشيدة ونعاهدهم بأننا مستمرون على العهد والنهج الذي رسموه لنا.