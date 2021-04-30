يوم زايد للعمل الإنساني.. هشام القاسم: بصمات وضاءة

دبي (الاتحاد)

قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي – مجموعة وصل لإدارة الأصول: «في 19 رمضان من كل عام، تحل علينا ذكرى سيرة عطرة تلهمنا جميعاً الشروع في مهمة جليلة تحمل اسم «يوم زايد للعمل الإنساني»، يتمثل هدفها بتخليد روح العطاء التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»طيب الله ثراه».

وأضاف: «لقد أصبح الشيخ زايد رمزاً للعطاء الإنساني بعد رحلة طويلة من أعمال الخير، حيث ترك بصمات وضاءة في الكثير من دول العالم، ولا تزال شعوبها تستذكر مبادراته السامية التي تنوعت لتغطي مجالات شتى، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. ويقع على عاتقنا جميعاً اليوم مسؤولية مهمة للحفاظ على هذا الإرث الكبير الذي اقترن باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضعها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات والإغاثة دون أي تفريق بين الشعوب، مهما اختلفت دياناتها أو ألوانها أو أعراقها. رحم الله الشيخ زايد وغفر له».