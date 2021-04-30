يوسف السركال: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة وطنية تجسد تلاحم أبناء الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية تجسد تلاحم أبناء الإمارات حول قيادتهم لإحياء ذكرى مؤسس الإمارات، والتعبير عن مشاعر الفخر بإرثه الخالد والوفاء لمسيرته غير المسبوقة في العطاء الإنساني، والاعتزاز بالقيم النبيلة التي أصبحت راسخة ومتأصلة في نفوس أبناء المجتمع الإماراتي، وعرفاناً بدوره في ترسيخ العمل الإنساني في الإمارات كأسلوب حياة وسلوك حضاري تتناقله الأجيال.

وأشار إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني بات من المحطات المهمة في أجندة دولة الإمارات، ومناسبة سنوية لإطلاق المبادرات الإنسانية والخيرية من مؤسساتنا الوطنية، في استمرار للنهج الإنساني الذي أرساه الوالد المؤسس، وحوّله إلى خطط وبرامج عمل ومنظومة عطاء متكاملة، جعلت فيها اسم الإمارات يقترن في المنطقة والعالم بالعطاء والعمل الإنساني والقيم الحضارية العليا في الأخوّة الإنسانية والتسامح، بما يرسخ صورة الإمارات المشرقة في العالم.