محمد بن ركاض: زايد سيرة زاخرة

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي: «إن يوم زايد للعمل الإنساني محطة نستذكر فيها سيرة القائد المؤسس الزاخرة بالعبر والدروس، حيث كان وسيبقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رمزاً للخير والعطاء الإنساني في دولة الإمارات والعالم أجمع».

وأضاف في تصريح له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «إن التقدير الذي تحظى به شخصية زايد الخير في كل مكان من المعمورة هو ثمار ما غرسه المؤسس من إنسانية وعطاء وما قدمه للبشرية بلا حدود، حيث غمر بالخير القريب والبعيد في حياته».

وأكد الشيخ محمد حمد بن ركاض، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف في هذه الأيام الفضيلة هو ذكرى عطرة نجدد فيها العهد والولاء والتفاني والإخلاص للقيادة الرشيدة التي تحرص دائماً على ترسيخ وترجمة قيم الشيخ زايد في التسامح والعطاء والخير، حيث أصبحت ثقافة العمل الإنساني في وطننا الغالي نهجاً مستداماً من أجل تخفيف المعاناة عن البشرية بتقديم المساعدات الغذائية والطبية والإغاثة للعديد من الدول.