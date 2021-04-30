سالم بن ركاض: زايد نموذج في الإنسانية

العين (الاتحاد)

أكد الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان أن المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان بالفعل مدرسة رائدة في الإنسانية والعطاء، حيث كان يحرص على تقديم يد العون لكل من يحتاج بغض النظر عن جنسيته أو مذهبه أو ثقافته، حتى عم خيره كل مكان بإنسانيته وعطائه.

وأضاف في تصريح له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني إننا في هذا اليوم نتذكر عطاءات ومكرمات الشيخ زايد التي طالت كل البشرية، فقد أثمر غرسه وأصبح نموذجاً يحتذى في مفهوم الإنسانية والعطاء على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات سارت على نهج الشيخ زايد في ترسيخ قيم المحبة وخير الإنسانية وتعزيز العطاء من أجل خدمة المحتاجين.

وقال: نفتخر دوماً بأننا أبناء زايد الخير، الذي سعى لتطوير وطننا حتى مصاف الدول المتقدمة، كان حرصه على إنفاق المال في المواقع الصحيحة الرامية إلى التنمية والنهضة المنشودة وإسعاد المواطنين، وبالتالي فإن الثمار التي زرعها الشيخ زايد من خير وبركة وعطاء نشاهدها في كل مكان أينما ذهبنا.