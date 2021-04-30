أمطار على مدينة العين

محمد البلوشي (العين)

هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة العين وضواحيها، مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد، حيث انخفضت الحرارة بشكل ملحوظ.

وكانت السحب الركامية قد غطت مدينة العين منذ الساعة الثانية وشهدت المدينة وضواحيها موجة غبار قبل سقوط الأمطار مما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وتأثرت حركة المركبات بالطرق الرئيسية مع تواجد الدوريات المرورية في مناطق متفرقة، وظلت الأمطار تهطل في مناطق متفرقة من الساعة الرابعة عصراً وطوال فترة المساء، على خطم الشكلة وشارع الشيخ طحنون بن محمد ومنطقة الطوية ومنطقة النباغ ومنطقة اليحر (على بعد 25 كيلومتراً من مركز مدينة العين)، وبدع بنت سعود الصحراوية، وطريق ناهل العين، وجذبت هذه الأجواء الأهالي الذين خرجوا للاستمتاع بتلك الأجواء الجميلة ، واستغل محبو التصوير الفوتوغرافي من ذلك مناسبة لتصوير اللقطات الجميلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعكس جمال طبيعة مدينة العين.