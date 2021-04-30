«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 17:20 والمد الثاني عند 03:29 والجزر الأول عند الساعة 10:16 والجزر الثاني عند الساعة 21:17 ، وفي بحر عمان يكون الطقس خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 13:23 والمد الثاني عند الساعة 00:30 والجزر الأول عند الساعة 19:17 والجزرالثاني عند الساعة 07:25.