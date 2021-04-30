برنامج «أقدر» ينظم ملتقى غرس زايد اليوم

أبوظبي (وام)

ينظم برنامج خليفة للتمكين «أقدر» اليوم النسخة الثانية من ملتقى غرس زايد الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني وتحت عنوان «على خُطى زايد العطاء». يتضمن الملتقى جلسات حوارية تضم متحدثين ملهمين في مجالات العمل الإنساني والتنمية المستدامة. وصممت الجلسات الحوارية لتكون حلقات نقاشية لتبادل الأفكار الجديدة. ويشارك في الجلسة الافتتاحية التي تعقد تحت عنوان «زايد العطاء» معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. ويشارك في الجلسة الثانية التي تحمل عنوان «المجتمع والتنمية المستدامة» اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة والدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة. أما الجلسة الختامية فهي بعنوان «جهود دولة الإمارات الإنسانية خلال جائحة كورونا».