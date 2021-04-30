محمد بن زايد يعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد الكبير الأمير محمد بن طلال بن عبدالله بن الحسين.

كما نقل سموه إلى جلالة الملك عبدالله، تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصادق مواساته لجلالته والأسرة الهاشمية، سائلاً المولى تعالى الرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لعائلته الكريمة في مصابهم.

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه ومواساته إلى جميع أفراد الأسرة الملكية الهاشمية وعائلة الراحل والشعب الأردني الشقيق، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويلهم الأسرة الملكية الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. من جانبه، أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن عميق شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب الأليم وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة والسلامة من كل مكروه ولدولة الإمارات وشعبها كل الخير.