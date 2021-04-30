حمدان بن زايد يزور ضاحي خلفان

دبي (وام)

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وذلك في منزله في دبي. وتبادل سموه والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالخير واليمن والبركات.

حمدان بن زايد في حديث مع ضاحي خلفان

وقال سموه، عبر «تويتر»: «زرنا الفريق ضاحي خلفان في منزله بدبي.. تناولنا الحديث حول عدد من قضايا الوطن ومسيرة الإمارات الخيرية والإنسانية وفضائل شهر رمضان الكريم، داعين الله أن يعيده على قيادة الإمارات وشعبها بالخير والبركات».

ورحب معالي الفريق ضاحي خلفان بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تجسد ما يربط شعب الإمارات وقيادته الحكيمة من علاقات محبة وتقدير.

حمدان بن زايد يتلقى نسخة الكتاب من ضاحي خلفان

كما تم تبادل الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادة الدولة بأبناء الوطن، وحرصها على التواصل والالتقاء بهم سيراً على قيم التراحم والتواصل الأصيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

سلطان بن حمدان وراشد ضاحي خلفان

وأهدى معالي الفريق ضاحي خلفان، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نسخة من كتابه «القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد 110 صفات قيادية»، والذي يشرح ويتناول الصفات القيادية للشيخ زايد، طيب الله ثراه، والتي أبهرت العالم بفضل فطرته وخبرته وحكمته، بالإضافة إلى قوته الناعمة، رحمه الله، التي أسهمت في التأثير على الآخرين، والوقوف إلى جانب الإمارات في العديد من القضايا والمناسبات.

أحمد الظاهري وعيسى بوشهاب

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسلطان بن حضيرم الكتبي، وخديم عبد الله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة، الشريك المؤسس لشركة الظاهرة الزراعية، والدكتور ناصر خليفة البدور، الوكيل المساعد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مدير منطقة دبي الطبية، وعدد من المسؤولين.