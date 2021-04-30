ناصر الهاملي: دور العمال رئيسي في التنمية الشاملة

أبوظبي (وام)

هنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، العاملين في سوق العمل بدولة الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، موجهاً الشكر للعاملين كافة من مواطنين ومقيمين على ما يقدمونه من جهود في مختلف مواقع عملهم. وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة «إن مشاركة الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعمال يعبر عن مدى احترام العاملين وتقدير وتثمين دورهم الرئيسي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وبمشاركتهم الفاعلة في الجهود المبذولة لتحقيق تنافسية الدولة التي تتبوأ المراكز المتقدمة عالمياً في المجالات ذات الصلة بسوق العمل». وأشار إلى أن سوق العمل في دولة الإمارات يتميز بكونه واحداً من أهم وأبرز أسواق العمل العالمية الجاذبة للأيدي العاملة، وللطامحين للتميز نتيجة للرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها التي تعززت بموجبها دولة القانون والمؤسسات في ظل سياسات وتشريعات العمل المتقدمة التي تضمن حقوق طرفي علاقة العمل، وذلك بالتوازي مع حرص الدولة على توفير سبل العيش الكريم والحياة الهانئة السعيدة في المجتمع الذي تسوده القيم والمبادئ الإنسانية السامية القائمة على التراحم والاحترام المتبادل والتسامح. وأضاف معاليه «إن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي في ضوء التحديات التي تفرضها جائحة (كوفيد- 19)، وهو ما يتطلب توحيد وتكثيف الجهود العالمية للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة التي ألقت بظلالها على أسواق العمل العالمية»، مشيراً في هذا الصدد إلى حزم الدعم التي قدمتها الحكومة لطرفي علاقة العمل لتمكينهما، وبما يعزز من استقرار هذه العلاقة. وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي مواصلة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتعاون مع شركائها، في تطبيق المبادرات الرامية إلى تعزيز بيئة العمل اللائقة في سوق العمل بما يزيد من إنتاجية العاملين، فضلاً عن المضي قدماً في تطبيق البرامج والسياسات التي تستهدف استقطاب المواهب والكفاءات والخبرات العالمية إلى سوق العمل.