عبيد بن سرور: ملف العمال أولوية

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، أن دولة الإمارات تضع ملف العمال على قمة أجندة أعمالها، وتولي حقوق هذه الفئات اهتماماً كبيراً من خلال توفير كل متطلبات الحياة الكريمة لهم، ورعاية شؤونهم كافة، الصحية والنفسية والاجتماعية

وقال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: إن «الإمارات قدمت أنموذجاً عالمياً في مجال رعاية وحماية العمال خلال جائحة (كورونا)، وفق رؤية حكومة دبي التي تسعى لأن تكون الإمارة أفضل مكان للعمل في العالم».

وأشار إلى أن العمال محور رئيس للاقتصاد، وشركاء في التنمية العمرانية.

ووجه ابن سرور كلمة للعمال في يومهم قائلاً: «الإمارات وطنكم الثاني وأنتم جزء لا يتجزأ من قصة نجاحه».

وقال: «يشرفنا أن أبناء عدد كبير من العمال والموظفين درسوا على هذه الأرض حتى أصبحوا جزءاً من نسيج الوطن».