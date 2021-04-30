شرطة دبي تدعو المصلين للتهجـد في أماكن آمنة

دبي (الاتحاد)

دعا العميد سيف مهيّر سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مرتادي المساجد من المصلين إلى اختيار الأماكن الآمنة لأداء صلاتي التراويح والتهجد في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وعدم الصلاة في الشوارع المحيطة بالمساجد، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المصلين بأداء الصلاة في الشوارع المحيطة بالمساجد، معرضين بذلك أنفسهم للخطر أو لحوادث الدهس من قبل المركبات التي تستخدم تلك الشوارع.

كما دعا قائدي المركبات إلى ضرورة تخفيف السرعات أمام المساجد وضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، وعدم ارتكاب المخالفات كالوقوف خلف المركبات بشكل غير صحيح، وإغلاق المسارب، وإيقاف المركبات في عرض المخرج من دون أي اهتمام بأن المخرج يستخدمه الجميع وليس للمصلين فقط، فضلاً عن الذين يقفون على الأرصفة في تشويه للمنظر العام للإمارة، وغيرها من التصرفات السلبية، الأمر الذي يعطل مستخدمي الطريق عن استخدام تلك الشوارع وإنجاز أعمالهم والانتظار لوقت طويل أو الاتصال بالشرطة أو التأخر عن أعمالهم.