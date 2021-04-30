«الوطني للبحث والإنقاذ»: إغاثة أي شخص خلال 60 دقيقة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد المركز الوطني للبحث والإنقاذ أن خطط البحث والإنقاذ في العمل، تهدف للوصول إلى مستوى القدرة على إنقاذ أي شخص يواجه خطراً في منطقة البحث والإنقاذ في غضون 60 دقيقة من الإبلاغ وهو الوقت الذي يوصف بـ«الساعة الذهبية»، كما ويتّبع المركز الوطني للبحث والإنقاذ، المجلس الأعلى للأمن الوطني الذي يعمل على إقامة علاقات تعاونية قوية وأطر عمل رسمية لتوفير خدمات البحث والإنقاذ لأي شخص في حالة استغاثة، بغض النظر عن مكان تواجده في منطقة البحث والإنقاذ (SRR) داخل دولة الإمارات. وأوضح المركز، أن البحث والإنقاذ، يكون في البحث عن الأشخاص الذين هم في حالة استغاثة أو خطر وشيك وتقديم المساعدة لهم، وذكر أن ما يقصد بالبحث هو عملية يتولى تنسيقها في العادة مركز تنسيق الإنقاذ «RCC» أو مركز الإنقاذ الفرعي، حيث يتم الاستعانة بالأفراد والوسائل المتوفرة لتحديد مكان الأشخاص المنكوبين؛ أما الإنقاذ فهو عملية استعادة الأشخاص المنكوبين وتوفير احتياجاتهم الطبية الأولية أو أي احتياجات أخرى، ونقلهم إلى مكان آمن.

كما ويتضمن مجال البحث والإنقاذ العديد من المجالات التخصصية الفرعية، كالنقل الطبي (MEDIVAC) «الإجلاء الطبي مع العلاج الطبي» والإخلاء الطبي (CASEVAC) «إجلاء المصابين إلى أقرب نقطة أمان» والبحث والإنقاذ في المناطق البحرية والصحراوية والجبلية.

«كوسباس-سارسات»

ويستخدم المركز الوطني للبحث والإنقاذ، جهاز الإرشاد اللاسلكي في حالات الاستغاثة أو جهاز الإرشاد في حالات الطوارئ، حيث يستخدم نظام «كوسباس-سارسات» على تردد 406 ميغاهرتز، وهو عبارة عن جهاز إرسال لاسلكي يمكن تفعيله في حالات الطوارئ التي تهدد الحياة لطلب المساعدة من الجهات الحكومية المعنية. ولفت المركز الوطني للبحث والإنقاذ، إلى أن هناك 3 أنواع من أجهزة الإرشاد المستخدمة لإرسال إشارات الاستغاثة، وهي تقع ضمن أنواع أجهزة الإرشاد التابعة لنظام «كوسباس-سارسات» على تردد 406 ميغاهيرتز، والتي تشمل: جهاز الإرشاد اللاسلكي لتحديد الموقع في حالات الطوارئ «EPIRB»: «للاستخدام البحري»، وجهاز بث تحديد الموقع في حالات الطوارئ «ELT»: «للاستخدام الجوي»، وجهاز إرشاد تحديد المكان الشخصي «PLB»: «للاستخدام في التطبيقات الشخصية».

وأوضح أن نظام «كوسباس-سارسات» يعمل على تردد 406 ميغاهيرتز، ويقوم المشغل بتفعيل جهاز الإرشاد، ثم يقوم القمر الصناعي بالكشف عن جهاز الإرشاد، ويتم نقل إشارة جهاز الإرشاد من القمر الصناعي إلى محطة المستخدم المحلية، ومن ثم تقوم محطة المستخدم المحلية بنقل رسالة جهاز الإرشاد وبيانات الموقع إلى مركز مراقبة المهمات المرتبط بها، كما يقوم مركز مراقبة المهمات بنقل رسالة الإنذار الصادرة عن نظام «كوسباس-سارسات» إلى الجهات الحكومية المعنية.

تتخذ جهات الإنقاذ الإجراءات اللازمة.

وبالنسبة لجهاز الإرشاد في حالات الاستغاثة، فهو جهاز إلكتروني يعمل عند تفعيله، في الحالات التي تهدد الحياة، على مساعدة جهات الإنقاذ في عملية البحث لتحديد موقع الأشخاص المنكوبين، بينما يقوم ELT وهو جهاز يستخدم في بث تحديد الموقع في حالات الطوارئ؛ وهو عبارة عن جهاز إرشاد في حالات الاستغاثة يتم تثبيته على متن الطائرة، أما EPIRB فهو جهاز الإرشاد اللاسلكي لتحديد الموقع في حالات الطوارئ؛ مخصص للاستخدام البحري ومصمم للطفو بشكل مستقيم في الماء، بينما يستخدم جهاز PLB في إرشاد تحديد المكان الشخصي؛ ويمكن استخدامه كجهاز إرشاد شخصي في حالات الاستغاثة في جميع البيئات.

استدعاء المعلومات

أكد المركز الوطني للبحث والإنقاذ أنه يتعين على الفرد تسجيل جهاز الإرشاد الخاص PLB، لأن تسجيل جهاز الإرشاد الخاص بالفرد قد يصنع الفارق بين الموت والحياة، لافتاً إلى أن تسجيل جهاز الإرشاد يتيح لجهات البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ استدعاء المعلومات الهامة عن الفرد، وعن الطائرة أو السفينة التي يستقلها، وعن الأشخاص الذين يمكنهم توفير المعلومات اللازمة عن الفرد نفسه والأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في حالات الطوارئ. وذكر أنه لتسجيل «كوسباس-سارسات» على تردد 406 ميغاهيرتز داخل دولة الإمارات، فإنه يتعين تدوين عنوان الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مع صندوق البريد والموقع الإلكتروني www.tra.gov.ae، كما لفت المركز الوطني للبحث والإنقاذ إلى أنه يوجد مركز مراقبة للبعثات «MCC»، وهو يعنى بمراقبة و تنشيط منارات الاستغاثة ويتخذ خطوات فعالة في المسار ويقوم بتحديد المنارة التي تم تفعيلها.