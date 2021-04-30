شرطة دبي تبحث المستقبل الرقمي

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، ثالث جلسات مبادرته الرمضانية «بأفكاركم نبتكر» في عامها الثاني عبر نظام الاتصال المرئي، والتي حملت عنوان «المستقبل الرقمي وانعكاساته على الفرد والمجتمع»، استضاف فيها، حمد عبيد المنصوري، رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور مروان الزرعوني، مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني، والمستشار التقني عصام بن عبد الله القبيسي، خبير الأنظمة التقنية والأمن السيبرالي، والخبير طارق محمد رئيس قسم مكافحة جرائم العملات الافتراضية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي. وأدار الجلسة الكاتب والإعلامي محمد الخطيب من مؤسسة دبي للإعلام.

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تمكنت بنجاح من الاستفادة من الثورة الرقمية، لما تتمتع به من رؤية استباقية تستشرف المستقبل، وسعيها لاستثمار وتسخير وسائل التكنولوجيا لخدمة وإسعاد المجتمع.

ودعا أولياء الأمور إلى التقرب من أبنائهم ومصادقتهم وتثقيفهم بالأمن السيبرالي ومكافأتهم بالسلوكيات الإيجابية.