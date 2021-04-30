صندوق الزكاة: 9 ملايين و500 ألف درهم لمستحقي الزكاة منذ بداية رمضان

إبراهيم سليم (أبوظبي) - أعلن صندوق الزكاة، خلال إحاطة إعلامية اليوم، صرف 9 ملايين و500 ألف درهم، اعتمدتها لجنة الصرف بالصندوق، للمستحقين من المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وذلك منذ بداية رمضان وإلى الآن، وبلغ إجمالي المستفيدين 1105 حالات، وعدد أفراد هذه الأسر المستحقة يبلغ 5 آلاف و484 فرداً.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بصندوق الزكاة، خلال الإحاطة عبر «إنستغرام الصندوق»، أن مشاريع صندوق الزكاة بلغت 20 مشروعاً متنوعاً، وصرفت الملايين التسعة على النحو التالي: أصحاب الدخل الضعيف 9 حالات، أسر الأيتام 4 حالات، والأرامل 16 حالة، والمطلقات 42 حالة، وكبار المواطنين 15 حالة، والمرضى، علاج وأجهزة، 14 حالة، وطلاب العلم الإلزامي 26 حالة، العاطلون عن العمل 19 حالة، أسر السجناء 6 حالات، وذوو الهمم 5 حالات، والمؤلفة قلوبهم «المسلمون الجدد» 46 حالة، الغارمون «من عليهم ديون» والذين طبقت عليهم الشروط 5 حالات، وطلاب العلم الجامعي 6 حالات، والمواطنة زوجة الأجنبي 56 حالة.

وأوضح أن الأسر المتعففة لها عناية واهتمام ووحدة تنظيمية في صندوق الزكاة، وتبلغ هذه الحالات 52 أسرة متعففة تم مساعدتها من إجمالي هذا المبلغ، وكذلك الطارئة المتضررة من «كورونا» 83 حالة، وأشار إلى أن الزكاة الموجهة من كبار المحسنين والتجار المساهمين والداعمين لصندوق الزكاة بلغت 94 حالة.

وأوضح أن صندوق الزكاة يحظى بثقة المزكين، إذ إنه يتميز بأن المزكي يضع أموال الزكاة الخاصة به والصدقات ويتركها لصندوق الزكاة، ويقوم صندوق الزكاة بصرفها على المشاريع على حسب أولويات الصندوق أو أن المزكي يوجه الصندوق بصرفها لقوائم مزودة من قبله، فيقوم الصندوق بدراستها ومن ثم إشعار المزكي بها حتى يقر مبالغ الصرف المقترحة لكل بند من بنود مصارف الزكاة، حتى يشعر المزكي أنه موجود بنفسه ويشرف على دفع زكاته لمستحقيها، وهذه الخدمة المقدمة للمزكين تقدم تحت بند «الزكاة الموجهة».

وأشار الحمادي إلى أن إجمالي الحالات من بداية رمضان إلى الآن 1105 حالات، وعدد أفراد أسر هذه الحالات 5484 فرداً. وأكد أن أعمال صندوق الزكاة موثقة وعلى مستوى من المصداقية والدقة، إذ إنها تمر بإجراءات رقابية وعلى مستوى من الضبط، من خلال سياسة معتمدة في صندوق الزكاة وإجراءات تمر بمراحل عدة، ابتداء من الدراسة المكتبية ثم الميدانية ثم ترفع لرئيس القسم، ثم مدير الإدارة، ثم ترفع للجنة الصرف ولجنة الصرف تطلع على الملخصات وتعتمد الصرف، وهذه الثقة في الصندوق نحمد الله عليها، سواء من المزكين أو المستحقين، وندعو المحسنين إلى الإسراع بتقديم زكواتهم لصرفها لمستحقيها.