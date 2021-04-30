انطلاق الدورة السادسة لـ« منتدى الإعلام الإماراتي» 5 مايو

شروق عوض (دبي) - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم نادي دبي للصحافة «منتدى الإعلام الإماراتي» في دورته السادسة، في الخامس من مايو المقبل، في مقر النادي في « وان سنترال» - المركز التجاري العالمي، بمشاركة وحضور قيادات الإعلام الإماراتي ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكُتَّاب ورموز العمل الإعلامي في الدولة، وجمع من الأكاديميين والمعنيين بالقطاع .

ويواكب المنتدى هذا العام - من خلال أربع جلسات رئيسة - موضوعات على قدر كبير من الأهمية لاتصالها بمستقبل قطاع الإعلام في الدولة، وفي مقدمتها استراتيجية الإعلام الإماراتي أثناء الأزمات، والدور المؤثر المطلوب من رواد الإعلام الجديد، كما يضع المنتدى هذا العام تجربة «الإعلام الإماراتي» وتعامله مع الأزمة العالمية المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد على طاولة النقاش والتحليل، لبحث قدرة إعلامنا المحلي على التعامل مع التحديات بمهنية وإيصال المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى الجمهور باحترافية ومهنية عالية، بالإضافة إلى تجربة الصحافة الإماراتية التي توقفت عن الصدور في نسختها الورقية خلال الجائحة، وما أسفرت عنه هذه الحالة الاستثنائية من فرص والدروس المستفادة ذات الصلة.

ويفتح «منتدى الإعلام الإماراتي» هذا العام الباب رحباً أمام عشرات الاسئلة حول جملة من الموضوعات الحية وفي مقدمتها: «ما مدى إمكانية الدفع بأن الإعلام الإماراتي، يشكل جزءاً من التأثير الكبير الذي تتمتع به دولة الإمارات عالمياً، مع نجاحها في منافسة العديد من الدول الكبرى في العديد من المجالات؟ وهل كان الوباء سبباً في تسريع وتيرة الابتكار الإعلامي؟، هل تشهد الصحافة الإماراتية أنماطاً جديدة من الاخبار والتواصل مع القراء، من بعد المتغيرات التي فرضتها أزمة فيروس «كورونا» على قطاع الإعلام؟ هل شكلت أزمة «كوفيد-19» عملية تصحيح للمفاهيم الإعلامية في الدولة؟، وبعد خوض هذه الأزمة، ما هو الدور المطلوب من الإعلام الإماراتي، وما هي المهمة الأولى لأهل المهنة؟، وإلى أي مدى أسهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الصحف الإماراتية في تمكينها من مواصلة دورها إبان أزمة «كوفيد-19»، وخلال فترات برنامج التعقيم الوطني؟، وهل الصحافة الإماراتية جاهزة للتخلي عن النسخ الورقية والاكتفاء بالصحف الالكترونية فقط؟

ومن بين التساؤلات التي سيطرحها المنتدى كذلك: « مدى الضرورة أن تكون هناك جهة مسؤولة عن تقييم مستوى إدارة الإعلام الإماراتي للأزمة بهدف الخروج بدروس مستفادة وتصورات مستقبلية تعزز نموذج الإعلام الإماراتي؟، وهل هناك استراتيجية إعلامية يتم تفعيلها أثناء الأزمات؟، وما الذي نريده من مؤثري منصات التواصل الاجتماعي؟ وهل الإعلام الإماراتي قادر على إنتاج محتوى عربي تنافسي نخاطب به العالم؟، وهل يملك إعلامنا الأدوات والخطاب الذي يؤهله للتأثير في اتجاهات الرأي العام الدولي إزاء بعض القضايا الرئيسة؟، إضافة إلى مجموعة أخرى من الاسئلة التي تدور حول كيفية التأسيس لنموذج إعلامي إماراتي جديد يواكب إنجازات الدولة وطموحاتها .