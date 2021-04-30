3 محاور في ملتقى «غرس زايد» غداً

إبراهيم سليم (أبوظبي) - يطلق برنامج خليفة للتمكين – أقدر غداً ملتقى غرس زايد في نسخته الثانية الافتراضية بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني بعنوان (على خُطى زايد العطاء) عبر جلسات حوارية على ثلاثة محاور المحور الأول يناقش: زايد العطاء، إرث وتاريخ الشيخ زايد في العطاء ونتائجه (مبادرات راسخة في مجالات العمل الإنساني).

ويناقش المحور الثاني: المجتمع والتنمية المستدام وذلك من خلال إلقاء الضوء على "إرث زايد البيئي جزء يتجزأ من ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. - الدور الكبير لجهود الراحل في توجيه بوصلة العمل الحكومي نحو تعزيز مكانة الدولة كأحد أهم المؤثرين الدوليين في مجال التصدي للتحديات البيئية التي تواجه العالم.

ويناقش المحور الثالث: جهود دولة الإمارات النسانية خلال جائحة كورونا بالقاء الضوء على المكانة الريادية لدولة الإمارات داخل الأمم المتحدة وجهودها الإنسانية من أجل دعم الإستجابة الدولية للتصدي لجائحة كوفيد19. - بيان مسؤولية وسائل الإعلام على نشر ثقافة الأعمال الإنسانية وإبراز جهود دولة الإمارات الإنسانية خلال جائحة كورونا.

ويتحدث في هذه المحاور نخبة من المتحدثين الملهمين في مجالات العمل الإنساني والتنمية المستدامة، وقد صُممت الجلسات الحوارية لتكون حلقات نقاشية لتبادل الأفكار الجديدة وتسليط الضوء على ممارسات ذات فعالية في الأعمال الإنسانية التي قُدمت خلال جائحة كورونا.