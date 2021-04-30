إبراهيم سليم (أبوظبي) - يطلق برنامج خليفة للتمكين – أقدر غداً ملتقى غرس زايد في نسخته الثانية الافتراضية بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني بعنوان (على خُطى زايد العطاء) عبر جلسات حوارية على ثلاثة محاور المحور الأول يناقش: زايد العطاء، إرث وتاريخ الشيخ زايد في العطاء ونتائجه (مبادرات راسخة في مجالات العمل الإنساني).
ويناقش المحور الثاني: المجتمع والتنمية المستدام وذلك من خلال إلقاء الضوء على "إرث زايد البيئي جزء يتجزأ من ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. - الدور الكبير لجهود الراحل في توجيه بوصلة العمل الحكومي نحو تعزيز مكانة الدولة كأحد أهم المؤثرين الدوليين في مجال التصدي للتحديات البيئية التي تواجه العالم.
ويناقش المحور الثالث: جهود دولة الإمارات النسانية خلال جائحة كورونا بالقاء الضوء على المكانة الريادية لدولة الإمارات داخل الأمم المتحدة وجهودها الإنسانية من أجل دعم الإستجابة الدولية للتصدي لجائحة كوفيد19. - بيان مسؤولية وسائل الإعلام على نشر ثقافة الأعمال الإنسانية وإبراز جهود دولة الإمارات الإنسانية خلال جائحة كورونا.
ويتحدث في هذه المحاور نخبة من المتحدثين الملهمين في مجالات العمل الإنساني والتنمية المستدامة، وقد صُممت الجلسات الحوارية لتكون حلقات نقاشية لتبادل الأفكار الجديدة وتسليط الضوء على ممارسات ذات فعالية في الأعمال الإنسانية التي قُدمت خلال جائحة كورونا.
3 محاور في ملتقى «غرس زايد» غداً
إبراهيم سليم (أبوظبي) - يطلق برنامج خليفة للتمكين – أقدر غداً ملتقى غرس زايد في نسخته الثانية الافتراضية بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني بعنوان (على خُطى زايد العطاء) عبر جلسات حوارية على ثلاثة محاور المحور الأول يناقش: زايد العطاء، إرث وتاريخ الشيخ زايد في العطاء ونتائجه (مبادرات راسخة في مجالات العمل الإنساني).