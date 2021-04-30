«الصحة»: تقديم 81,323 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 81,323 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية. بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10,547,584 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 106.64 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19».