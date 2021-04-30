محمد بن زايد يبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

أبوظبي (الاتحاد) - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب.

وجاء على حساب سموه على تويتر «نبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب من كتاب ومفكرين ومؤسسات ثقافية عربية وعالمية».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «نهنئ الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس بالفوز بشخصية العام الثقافية».

وختم سموه بالقول «الثقافة والإبداع لغة مشتركة عابرة للحدود تترسخ بها قيم المحبة والتسامح والحوار بين الأمم والشعوب».