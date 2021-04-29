مليون درهم من «النصر للمقاولات» لحملة «100 مليون وجبة»

دبي (الاتحاد)

تبرعت شركة «النصر للمقاولات ذ م م»، بمبلغ مليون درهم، لحملة «100 مليون وجبة»، وهي الحملة الإنسانية الأكبر في المنطقة، من أجل إطعام الطعام في 30 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، خلال شهر رمضان المبارك. ويوفر المبلغ الذي تبرع به المهندس صيداوي، مؤسس شركة النصر للمقاولات ورئيس مجلس إدارتها، مليون وجبة طعام للجوعى والمحتاجين، ضمن الحملة التي تساهم في إغاثة المحتاجين بالدعم الغذائي المباشر الذي يدعم التصدي للجوع وسوء التغذية. وأعرب المهندس صيداوي عن سعادته بالمساهمة قائلاً: «شهر رمضان الكريم يدعونا إلى العطاء وتجسيد قيمه الإنسانية ومعانيه، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حافز لكل إنسان لأن يقف إلى جانب أخيه الإنسان، وهي ليست غريبة عن مسار سموه في دولة الإمارات التي تنهج العمل الإنساني وتمد يد العون لجميع الشعوب.