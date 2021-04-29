37 مدرسة تشارك في جمع التبرعات لحملة 100 مليون وجبة

دبي (الاتحاد)

تواصل مبادرة «المجتمع معنا» عملها بنجاح في إطار جمع التبرعات لحملة «100 مليون وجبة».

وتلقى المبادرة والتي تمكن الأفراد والمؤسسات من إطلاق حملات جمع تبرعات إلكترونية يذهب ريعها لحملة 100 مليون وجبة، تفاعلاً مجتمعيّاً واسع النطاق وتعاطفاً من كل فئات المجتمع الإماراتي، حيث تنوعت أشكال المساهمات وتضمنت إطلاق حملات فردية وعائلية، وفتح حسابات كصدقة عن روح متوفين.

وجذبت مبادرة «المجتمع معنا» المدارس، حيث تفاعلت المدارس في إطلاق حملاتها الخاصة على منصة «يلا غيف» لتشجيع الأساتذة والطلاب وأهاليهم وأقاربهم على العطاء خلال شهر رمضان الذي يتجلى فيه روح الإحسان والتكافل والخير. وأطلقت أكثر من 37 مدرسة حملة داعمة على المنصة لتاريخه، من ضمنها مجموعة أعمال التعليم، المسؤولة عن إدارة 100 مدرسة خاصة في دبي، ومدارس تابعة لمجموعة جيمس التعليمية، مثل مدرستَي وستمنستر وكامبردج الدولية في دبي، إضافةً إلى مدرسة الضيافة الثانوية ذ.م.م.، ومدرسة سان مارك في دبي، ومدرسة الألفية في دبي، ومدرسة ويس جرين الدولية، ومدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية، ومدرسة الآفاق الإنجليزية في دبي.

وتتفاعل الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والناشئة مع مبادرة «المجتمع معنا» لتأمين تبرعات مالية للحملة يتم من خلالها توفير حصص غذائية على شكل طرود تحتوي على المكونات الأساسية لتحضير وجبات طعام تسعف الجوعى من الأفراد والأسر. وأطلقت هذه الشركات حملاتها على المنصة الرقمية «يلا غيف» لتحفيز موظفيها وعائلاتهم وأصدقائهم على المشاركة الكثيفة في حملة التبرعات. ونجحت شركات قائمة في الإمارات بمباشرة جمع المساهمات المالية، من أمثال شركة الإعلانات أكسنت إنفو ميديا الشرق أوسطية، ولجنة التعزيز الصحي للطلبة تحت مظلة الجمعية الطبية الطلابية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وشركة البرمجة أوبن تكست الشرق أوسطية، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور، فضلاً عن 9714 سبورت للأنشطة الرياضية التي أطلقت، إضافةً إلى حملتها عبر منصة «يلا غيف» حيث جمعت 80% من المبلغ المنشود، عبر مبادرة رياضية نظمت من خلالها سباق جري بمشاركة 200 عداء من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وتبرعت بجزء من رسوم الاشتراك لحملة «100 مليون وجبة»، ولك بالاشتراك مع الجامعة الأميركية في الإمارات.