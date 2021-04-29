سيف بن زايد: رحم الله المعلم البحريني سعيد الغايب

أبوظبي (الاتحاد)

نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، المعلم البحريني سعيد الغايب.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «رحم الله الأستاذ المعلم سعيد الغايب من الشقيقة البحرين، قدم الكثير بعلمه وثقافته بالسبعينيات لأبناء مدرسة زاخر في الإمارات، وكان نموذجاً للتفاني والإخلاص في عمله.. فجزاه الله عنا كل خير وأسكنه جناته.. وستبقى البحرين بقادتها وشعبها عزيزة في قلوب الإماراتيين بروابطنا التاريخية والمستقبلية».

رحم الله الأستاذ المعلم سعيد الغايب من الشقيقة البحرين. قدم الكثير بعلمه وثقافته بالسبعينات لأبناء مدرسة زاخر في الإمارات.وكان نموذجا للتفاني والإخلاص في عمله.فجزاه الله عنا كل خير وأسكنه جناته.وستبقى البحرين بقادتها وشعبها عزيزة في قلوب الإماراتيين بروابطنا التاريخية والمستقبلية pic.twitter.com/x4tPrwaDNA — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) April 29, 2021

ونشر سموه فيديو مرافق للتغريدة بعنوان «ومضة وفاء» استعرض لقطات للعلاقات الإماراتية - البحرينية، وخاصة في مجال التعليم، وأشار الفيديو إلى جهود المعلم سعيد الغايب وتفانيه في خدمة التعليم في الإمارات في سبعينيات القرن الماضي».