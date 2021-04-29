«تريندز للبحوث والاستشارات» يعيّن متحدثين رسميين

أبوظبي (الاتحاد)

عين «تريندز للبحوث والاستشارات»، مؤخراً متحدثين رسميين من الكوادر الشابة، لضمان فاعلية قنوات التواصل مع المؤسسات البحثية والأكاديمية والاستشارية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث تم تعيين كل من اليازية جاسم الحوسني متحدثة رسمية باللغة الإنجليزية، وروضة عبدالله المرزوقي متحدثة رسمية باللغة العربية.

وستتمثل مهمة المتحدثين الرسميين في إثراء قنوات التواصل مع مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والثقافية وغيرها من الأطراف المعنية بعمل «تريندز للبحوث والاستشارات»، والتعريف بطبيعة الدور الذي يقوم به كمؤسسة بحثية وفكرية متعددة المهام، وكذلك توضيح طبيعة الفعاليات والأنشطة البحثية والمبادرات المختلفة التي ينظمها.وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، إن تنامي أنشطة وفعاليات «تريندز» منذ إنشائه والأهداف الطموحة التي وضعها للفترة المقبلة جعلت من الأهمية بمكان تعيين متحدثين رسميين باللغتين العربية والإنجليزية، استشرافاً لأهمية المرحلة القادمة التي سيسعى خلالها لتأكيد دوره كحلقة وصل معرفية وأكاديمية بين فئات عريضة من المهتمين والاختصاصيين في مختلف المجالات، وتأسيس شبكة متميزة من النُخب الأكاديمية والبحثية عربياً ودولياً.